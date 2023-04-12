Спикер Воздушных сил: Смогут ли иностранцы служить в авиации ВСУ? Они уже публично заявляют, что готовы
Но нужно решение по самолетам
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В Воздушных силах не исключают возможности для иностранцев служить в авиации ВСУ. В Украине это позволяет соответствующая процедура, однако в первую очередь необходимо решение о передаче современных истребителей F-16. Об этом представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.
"Командующий Воздушных сил призвал создать авиационную коалицию несколько недель назад под лозунгом "победа на земле куется в небе", потому что именно небо нужно контролировать, иметь преимущество в воздухе и преимущество достигается именно такими истребителями, как F-16".
"Параллельно стартует подготовка и инженеров, и авиаторов. И, безусловно, отвечая на ваш вопрос, смогут ли иностранцы служить в авиации ВСУ, – они уже публично заявляют, что готовы. У нас есть процедура соответствующая, где граждане иностранных государств могут стать военнослужащими ВСУ. Воздушные силы являются частью ВСУ, авиация является частью Воздушных сил, поэтому если танкист, артиллерист может, почему же нет с пилотами?"
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