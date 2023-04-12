Сербия отреагировала на данные СМИ о передачи оружия Украине, а США – на новость о поставке ракет Египта в РФ

Один из предположительно слитых в сеть секретных документов утверждает, что Сербия – единственная страна в Европе, которая отказалась ввести санкции против РФ за ее вторжение в Украину, но согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его. Об этом сообщает Reuters.

Якобы в документе под названием "Европа: Ответ на текущий российско-украинский конфликт" есть диаграмма, где указаны позиции 38 европейских правительств по военной помощи Украине. В диаграмме ответы на запросы Киева разделили на категории: страны, взявшие обязательство предоставить обучение и летальную помощь; страны, которые уже предоставили обучение и летальное оружие; страны, имеющие военную способность и политическую волю предоставить летальное оружие в будущем.

По информации источника, Австрия и Мальта были единственными странами, которые обозначили "Нет" во всех категориях. При этом Сербия отказалась проводить обучение украинских военных, но обязалась предоставить летальную помощь или уже предоставила ее. Также Сербия имеет политическую волю и военную способность предоставлять оружие Украине в будущем. Документ имеет грифы "Секретно" и NOFORN, что запрещает его распространение среди иностранных спецслужб и военных. Документ датирован 2 марта и скреплен печатью Объединенного комитета начальников штабов.

В Министерстве обороны Сербии уже успели опровергнуть информацию, которая появилась в СМИ. Отреагировал глава ведомства Милош Вучевич. Он отметил, что Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне.

"Чья-то цель, очевидно, заключается в том, чтобы дестабилизировать нашу страну и втянуть ее в конфликт".

По его словам, Сербия продает оружие третьим сторонам, которые далеки от конфликта и не имеют к нему отношения.

"Всегда существует вероятность того, что какое-то оружие каким-то магическим образом будет найдено на территории конфликта, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику".

Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что Белград не поддерживает вторжение России в Украину, а оккупированные Крым, Донецкую и Луганскую области считает частью Украины. Однако он выступал против того, чтобы его страна вводила санкции против РФ.

В то же время представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, как пишет CNN, что в Белом доме не имеют подтверждений данным WP из слитых документов о поставках оружия из Египта в РФ. Он напомнил, что Египет остается важным партнером США. Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фатах ас Сиси якобы издал распоряжение, планируя тайно изготовить до 40 тысяч ракет для отправки в Россию.