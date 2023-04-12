"Это не люди. Это мусор". Зозуля отреагировал на зверское убийство россиянами воина ВСУ
Боль и злость
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля отреагировал на видео, на котором российские захватчики жестоко казнили украинского военного.
"Я не буду выкладывать видео, где свинорылы режут нашего героя. Я не могу. Просто боль и злость. Хочу сказать только одно – это не люди. Это даже не ублюдки. Это мусор. Весь народ этой нации, кто до сих пор поддерживает войну – мусор. Их нельзя жалеть.
Это видео не может сломить нас. Оно только сплотит и сгенерирует еще больше ярости и гнева. Теперь наши воины будут уничтожать вас еще больше. Без сожаления, без лишних мыслей – УНИЧТОЖАТЬ.
А народу нужно перевести свою ярость в донаты. Еще больше помогать нашей армии. Ублюдки, вас даже в аду будут черти пытать так, как еще никого не пытали. Друзья – объединяемся и донатим на победу! На месть!", – написал Зозуля в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на жуткие кадры.
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