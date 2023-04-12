Родился в рубашке. Во время боя вражеская пуля пролетела прямо над головой украинского морпеха
Пусть судьба и в дальнейшем оберегает наших побратимов от вражеских нападений
35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського
35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского опубликовала на своих страницах в социальных сетях новое видео боя с российскими оккупантами. Украинский воин стрелял из автомата, почти высунулся в окно, как вдруг у него прямо над головой пролетела вражеская пуля.
"Родился в рубашке! Морской пехотинец чудом избежал попадания пули во время ведения контактного боя с противником. Украинский защитник вел стрельбу по врагу. А тот дал очередь в ответ".
"Камера зафиксировала, как одна из пуль пролетела над шлемом морпеха. Пусть судьба и в дальнейшем оберегает наших собратьев от вражеских нападений".
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