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Родился в рубашке. Во время боя вражеская пуля пролетела прямо над головой украинского морпеха

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Пусть судьба и в дальнейшем оберегает наших побратимов от вражеских нападений

Родился в рубашке. Во время боя вражеская пуля пролетела прямо над головой украинского морпеха

35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

Новина українською

35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского опубликовала на своих страницах в социальных сетях новое видео боя с российскими оккупантами. Украинский воин стрелял из автомата, почти высунулся в окно, как вдруг у него прямо над головой пролетела вражеская пуля.

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"Родился в рубашке! Морской пехотинец чудом избежал попадания пули во время ведения контактного боя с противником. Украинский защитник вел стрельбу по врагу. А тот дал очередь в ответ".

"Камера зафиксировала, как одна из пуль пролетела над шлемом морпеха. Пусть судьба и в дальнейшем оберегает наших собратьев от вражеских нападений".

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В статье: война с россией
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