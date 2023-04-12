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Директор ЦРУ: Прогресс ВСУ на поле боя будет определять перспективы дипломатии для прекращения войны

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"Вместо того, чтобы отступить, путин удвоил темп"

Директор ЦРУ: Прогресс ВСУ на поле боя будет определять перспективы дипломатии для прекращения войны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В ЦРУ считают, что президент России путин "несерьезно относится к переговорам на данном этапе" войны в Украине, и именно "прогресс Украины на поле боя, скорее всего, будет определять перспективы дипломатии" для прекращения войны. Это заявил во вторник, 11 апреля, директор ЦРУ Билл Бернс. Его цитирует CNN.

Выступая публично впервые с момента утечки секретных военных документов США, Бернс подчеркнул важность запланированного наступления Украины, заявив, что "многое поставлено на карту в ближайшие месяцы".

"Вместо того, чтобы отступить, путин удвоил темп". Бернс добавил, что российский президент считает, что может перемолоть Украину и Запад. Директор ЦРУ особо отметил, что Украина продолжает защищать Донбасс, который, как говорится в одной из утечек разведывательных документов, скорее всего, направляется к тупиковой ситуации. "Путин глубоко ошибался" в своих предположениях относительно Украины перед войной, добавил Бернс.

Читайте такжеWP: Директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы рассказать Зеленскому о ближайших планах россиян

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В статье: война с россией
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Источник:
edition.cnn.com

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