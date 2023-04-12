Директор ЦРУ: Прогресс ВСУ на поле боя будет определять перспективы дипломатии для прекращения войны
"Вместо того, чтобы отступить, путин удвоил темп"
Getty Images / Global Images Ukraine
В ЦРУ считают, что президент России путин "несерьезно относится к переговорам на данном этапе" войны в Украине, и именно "прогресс Украины на поле боя, скорее всего, будет определять перспективы дипломатии" для прекращения войны. Это заявил во вторник, 11 апреля, директор ЦРУ Билл Бернс. Его цитирует CNN.
Выступая публично впервые с момента утечки секретных военных документов США, Бернс подчеркнул важность запланированного наступления Украины, заявив, что "многое поставлено на карту в ближайшие месяцы".
"Вместо того, чтобы отступить, путин удвоил темп". Бернс добавил, что российский президент считает, что может перемолоть Украину и Запад. Директор ЦРУ особо отметил, что Украина продолжает защищать Донбасс, который, как говорится в одной из утечек разведывательных документов, скорее всего, направляется к тупиковой ситуации. "Путин глубоко ошибался" в своих предположениях относительно Украины перед войной, добавил Бернс.
Популярное сейчас
- "Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата
- Довбик настроен покинуть Днепр-1, несмотря на перспективы ЛЧ – Источник
- Интер и Ман Сити почти в полуфинале ЛЧ, Цыганков вступился за партнера-неудачника. Главные новости за 11 апреля
- Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО
Новости по теме
- 14:07 Украинские В ЦРУ высказались о недооценке Путиным США, а также военной поддержке Ираном России
- 11:03 Украинские ЦРУ предупреждает, что Китай может предоставить оружие России. В Пекин летит Лукашенко
- 09:59 Украинские ЦРУ и Белый дом отрицают, что США предлагали РФ украинские территории в обмен на мир