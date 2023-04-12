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The Guardian: Около полусотни британских спецназовцев находилось в Украине в этом году

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Якобы об этом свидетельствует утечка информации из США

The Guardian: Около полусотни британских спецназовцев находилось в Украине в этом году

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Утечка американских военных документов свидетельствует о том, что Великобритания развернула в Украине до 50 спецназовцев. По информации The Guardian, более половины личного состава западных спецподразделений, присутствовавших в Украине в период с февраля по март этого года, могли быть британскими военнослужащими.

Непонятно, какой деятельностью могли заниматься спецназовцы, и сохранилась ли численность личного состава на таком уровне, отмечает источник. Элитные вооруженные силы Великобритании, деятельность которых обычно окутана тайной, состоят из нескольких подразделений, включая Специальную военно-воздушную службу.

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С начала войны правительство Великобритании не разглашало информацию о том, что спецназовцы действовали в Украине. До вторжения России, в июне 2021 года, посольство Великобритании в Киеве заявило, что ее спецназовцы проводили учения с украинскими войсками.

Министерство обороны Британии отказалось комментировать эту информацию или отвечать на вопросы о британском персонале в Украине, присутствующем там в течение последних месяцев. Силы спецназначения – самая секретная организация вооруженных сил Великобритании. Бойцы участвуют в операциях под прикрытием, а их деятельность не контролирует парламент.

В документе говорится о том, что наибольший контингент спецназовцев в Украине имеет Великобритания (50 человек), за ней следуют Латвия (17), Франция (15), США (14) и Нидерланды (1). При этом данных о том, где именно находились британские спецназовцы и какие задачи выполняли, нет.

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В статье: война с россией The Guardian
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Источник:
theguardian.com

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