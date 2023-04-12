СБУ задержала пропагандиста из пула Медведчука, который призвал к разделению Украины
Задержали предателя в Хмельницком
ssu.gov.ua
Служба безопасности задержала в Хмельницком пророссийского пропагандиста. Еще до начала полномасштабного вторжения он входил в пул политических пиарщиков, работавших на Медведчука.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Установлено, что фигурант занимался "раскруткой" медийного образа приспешника кремля как "миротворца", которого "слышат" в Москве. Для этого регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах.
Кроме того, в начале 2020 года он добровольно начал работать на российское информагентство "News-front", зарегистрированное во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, после начала полномасштабной агрессии РФ он находился в Хмельницком и неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование украинской государственности в международно признанных границах.
Также он занимался дискредитацией сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине.
Лингвистические экспертизы подтвердили факты взрывной деятельности фигуранта. Во время обысков по месту жительства злоумышленника в Хмельницком обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в преступных действиях.
Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
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