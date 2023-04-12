Зеленский предложил Раде разорвать соглашение с Беларусью о взаимной защите госсекретов
Есть, оказывается, до сих пор, такой договор
Sky News
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия соглашения с Беларусью о взаимной защите госсекретов.
Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.
Президентский законопроект внесли в Раду 12 апреля. Проект закона передали на рассмотрение руководству парламента.
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Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Рады.
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