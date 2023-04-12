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Зеленский предложил Раде разорвать соглашение с Беларусью о взаимной защите госсекретов

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Есть, оказывается, до сих пор, такой договор

Зеленский предложил Раде разорвать соглашение с Беларусью о взаимной защите госсекретов

Sky News

Новина українською

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия соглашения с Беларусью о взаимной защите госсекретов.

Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Президентский законопроект внесли в Раду 12 апреля. Проект закона передали на рассмотрение руководству парламента.

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Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Рады.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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