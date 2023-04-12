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Глава МИД Беларуси в Будапеште призвал "немедленно объявить перемирие"

Общие новости
(1 голосов)

Белорусский министр иностранных дел съездил в Венгрию

Глава МИД Беларуси в Будапеште призвал "немедленно объявить перемирие"

twitter.com/BelarusMID

Новина українською

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время визита в Будапешт призвал немедленно объявить перемирие в Украине и начать переговоры о мире.

Заявление белорусского министра приводит МИД Беларуси.

"Позиция Минска по Украине однозначна: надо остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и начинать переговоры – чем раньше, тем лучше. Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира", – сказал глава белорусского МИД.

Он добавил, что Минск, со своей стороны, "предпринимал и будет предпринимать все возможные усилия для деэскалации конфликта в Украине".

Алейник обвинил "некоторые страны" в том, что они пытаются втянуть Беларусь в войну. Он сказал, что в подтверждение этого есть "конкретные действия, факты".

"Вопросы безопасности государства и граждан стоят как никогда остро. За все годы своего суверенитета и своей независимости Беларусь не находилась в такой тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня", – сказал он.

Белорусский министр заявил, что его страна "никогда не создавала проблем ни соседям, ни другим странам". "Не делаем этого и сейчас. Беларусь – исключительно миролюбивая страна".

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
12.04.2023 в 23:41
Не мені роздавати рекомендації як воювати, але хочу процитувати фразу з кінця нульових одного керівника фонду: карати москалів, карати нещадно!!! Русня не люди. Смерть москалям!! Смерть кожному російському окупанту!!!
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