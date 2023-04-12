Глава МИД Беларуси в Будапеште призвал "немедленно объявить перемирие"
Белорусский министр иностранных дел съездил в Венгрию
twitter.com/BelarusMID
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время визита в Будапешт призвал немедленно объявить перемирие в Украине и начать переговоры о мире.
Заявление белорусского министра приводит МИД Беларуси.
"Позиция Минска по Украине однозначна: надо остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и начинать переговоры – чем раньше, тем лучше. Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира", – сказал глава белорусского МИД.
Он добавил, что Минск, со своей стороны, "предпринимал и будет предпринимать все возможные усилия для деэскалации конфликта в Украине".
Алейник обвинил "некоторые страны" в том, что они пытаются втянуть Беларусь в войну. Он сказал, что в подтверждение этого есть "конкретные действия, факты".
"Вопросы безопасности государства и граждан стоят как никогда остро. За все годы своего суверенитета и своей независимости Беларусь не находилась в такой тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня", – сказал он.
Белорусский министр заявил, что его страна "никогда не создавала проблем ни соседям, ни другим странам". "Не делаем этого и сейчас. Беларусь – исключительно миролюбивая страна".
Популярное сейчас
- Очень оборонительно: известен предполагаемый состав Челси на матч против Реала
- Караваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- "Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:56 Украинские Шмыгаль назвал новые возможные сроки украинского контрнаступления
- 23:37 Украинские Зеленский: По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише – это не значит, что можно где-то там игнорировать войну
- 22:40 Украинские Канада отправит Украине 21 тысячу штурмовых винтовок и почти 2,5 миллиона патронов