  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Папа Римский призывал глав государств "руководствоваться не применением силы оружия"
В тренде

Папа Римский призывал глав государств "руководствоваться не применением силы оружия"

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Также Папа выступил с призывом "быть стойкими в молитве за многострадальную Украину"

Папа Римский призывал глав государств "руководствоваться не применением силы оружия"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Папа Римский Франциск 12 апреля завершил всеобщую аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане "призывом быть стойкими в молитве за многострадальную Украину".

Читайте такжеПеред годовщиной вторжения России Папа Римский осудил "абсурдную и жестокую" войну в Украине

Как сообщает Vatican News, открывая приветствие, направленное к италлоязычным паломникам, Франциск обратился с призывом, в котором напомнил о том, что накануне исполнилось 60 лет со дня выхода энциклики "Pacem in terris", которую святой Иоанн ХХІІІ направил Церкви и миру "в разгар напряжения между обоими враждующими блоками так называемой холодной войны".

"Папа открыл перед всеми широкий горизонт, в котором можно говорить о мире, строить мир, являющийся замыслом Бога для мира и человеческого рода, - сказал он. - Эта энциклика была подлинным благословением, как проблеск покоя среди тёмных туч: её послание крайне злободневно. Достаточно вспомнить этот отрывок: ‘Отношения между политическими сообществами, как и отношения между людьми, должны руководствоваться, не применением силы оружия, а в свете разума, то есть истины, справедливости и действенной солидарности’ (п.62). Я приглашаю верующих и всех людей доброй воли перечитать Pacem in Terris и молюсь за то, чтобы главы государств черпали из нее вдохновение в своих планах и решениях".

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Никакой руины в Украине – не будет. Это наша цель
yellow-arrow
Евгений Левченко: Не впервые российская армия пытает людей – между тем Россия все еще председательствует в ООН
yellow-arrow
Глава МИД Беларуси в Будапеште призвал "немедленно объявить перемирие"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Папа Римский война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде