Папа Римский призывал глав государств "руководствоваться не применением силы оружия"

Папа Римский Франциск 12 апреля завершил всеобщую аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане "призывом быть стойкими в молитве за многострадальную Украину".

Как сообщает Vatican News, открывая приветствие, направленное к италлоязычным паломникам, Франциск обратился с призывом, в котором напомнил о том, что накануне исполнилось 60 лет со дня выхода энциклики "Pacem in terris", которую святой Иоанн ХХІІІ направил Церкви и миру "в разгар напряжения между обоими враждующими блоками так называемой холодной войны".

"Папа открыл перед всеми широкий горизонт, в котором можно говорить о мире, строить мир, являющийся замыслом Бога для мира и человеческого рода, - сказал он. - Эта энциклика была подлинным благословением, как проблеск покоя среди тёмных туч: её послание крайне злободневно. Достаточно вспомнить этот отрывок: ‘Отношения между политическими сообществами, как и отношения между людьми, должны руководствоваться, не применением силы оружия, а в свете разума, то есть истины, справедливости и действенной солидарности’ (п.62). Я приглашаю верующих и всех людей доброй воли перечитать Pacem in Terris и молюсь за то, чтобы главы государств черпали из нее вдохновение в своих планах и решениях".