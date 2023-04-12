Зеленский: Никакой руины в Украине – не будет. Это наша цель
Традиционное обращение президента к нации
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 апреля, традиционно обратился к украинцам с вечерним видеообращением.
"Никакой руины в Украине – не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста.Читайте такжеЗеленский: По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише – это не значит, что можно где-то там игнорировать войну
Тем более что мир знает решение – относительно активов России, российских чиновников, олигархов, богатевших в то время, как их государство становилось террористом… Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой – именно для агрессора. И все для этого мы делаем.
Спасибо партнерам, которые нас поддерживают. Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою! Спасибо всем, кто помогает Украине! Спасибо каждому и каждому, кто защищает наших людей и бережет украинскую жизнь! Слава Украине!", - заявил Зеленский.
Популярное сейчас
- Очень оборонительно: известен предполагаемый состав Челси на матч против Реала
- Как Цыганкова "обокрал" одноклубник и почему нельзя вешать провал Арсенала на Энфилде лишь на Зинченко
- Караваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ
- Россияне отходят от линии соприкосновения на юге и перебрасывают технику в Донецкой области
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:37 Украинские Зеленский: По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише – это не значит, что можно где-то там игнорировать войну
- 00:12 Украинские В Киев снова приехал миллиардер Ричард Брэнсон - встретился с Зеленским и стал послом United24
- 16:35 Украинские "Половина Минобороны могло попасть в плен", - Резников рассказал о бункере МО в Гостомеле