Зеленский: Никакой руины в Украине – не будет. Это наша цель

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 апреля, традиционно обратился к украинцам с вечерним видеообращением.

"Никакой руины в Украине – не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста.

Тем более что мир знает решение – относительно активов России, российских чиновников, олигархов, богатевших в то время, как их государство становилось террористом… Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой – именно для агрессора. И все для этого мы делаем.

Спасибо партнерам, которые нас поддерживают. Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою! Спасибо всем, кто помогает Украине! Спасибо каждому и каждому, кто защищает наших людей и бережет украинскую жизнь! Слава Украине!", - заявил Зеленский.