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Ахметов: Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны

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Президент Шахтера выступил с инициативой возрождения города

Ахметов: Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Президент "Шахтера" и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов рассказал об инициативе плана возрождения города Мариуполь после окончания войны.

"Разрушение и оккупация Мариуполя не должны стать концом его истории. Я уверен, что именно Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны.

Год назад российская армия изо дня в день уничтожала город Мариуполь, унося жизнь и разрушая судьбы сотен тысяч мирных мариупольцев и мужественных защитников города. Год назад и навсегда Мариуполь стал символом человеческого бедствия и символом несокрушимости украинских воинов.

Но разрушение и оккупация Мариуполя не должны стать концом его истории. Я уверен, что именно Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны.

Чтобы начать преобразование Мариуполя уже сегодня, мы все – украинский и мировой бизнес, власть, международные институты – должны объединить усилия, привлечь лучшие умы и мировую экспертизу. Я верю в будущее Мариуполя, поэтому решил направить 1,5 миллиона долларов на строительство проектного офиса "Mariupol.Reborn".

Он будет работать с нашими партнерами и привлекать мариупольцев, чтобы вместе создавать общее видение нового Мариуполя, который станет домом для всех мариупольцев. Домом, куда после освобождения города, они захотят вернуться", – сказал Ахметов.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с россией
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Источник:
SCM

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