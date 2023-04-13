ВСУ отбили более 45 атак россиян за среду, оккупанты пытались наступать возле Константиновки
Украинская авиация и артиллерия нанесли 10 ударов по районам сосредоточения врага
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 13 апреля, сообщает, что россияне, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки украинскими воинами было отбито более 45 атак противника.
В частности, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.
На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Хромовое, возле Богдановки и Предтечино (4 км от окраин Константиновки).
На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.
Также за прошедшие сутки Россия нанесла 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, есть погибшие и раненные среди гражданских. 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры города Славянск.
В свою очередь, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, украинские защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа "Орлан - 10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов противника, а также 1 вражескую радиолокационную станцию.
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