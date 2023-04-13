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Добавили в графу личный состав еще полтысячи хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 12.04

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Прошлись по боевым бронированным машинам

Добавили в графу личный состав еще полтысячи хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 12.04

Фото – Сергій Наєв

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 180590 (+540) человек ликвидировано,
  • танков – 3646 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 7053 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2777 (+7) ед,
  • РСЗО – 535 (+0) ед,
  • средства ПВО – 283 (+1) ед,
  • самолетов – 307 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+5),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5637 (+7) ед,
  • специальная техника – 320 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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