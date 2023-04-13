Добавили в графу личный состав еще полтысячи хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 12.04
Прошлись по боевым бронированным машинам
Фото – Сергій Наєв
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 180590 (+540) человек ликвидировано,
- танков – 3646 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 7053 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2777 (+7) ед,
- РСЗО – 535 (+0) ед,
- средства ПВО – 283 (+1) ед,
- самолетов – 307 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+5),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5637 (+7) ед,
- специальная техника – 320 (+1).
Данные уточняются.
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