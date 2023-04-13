ГУР: Российские элиты понимают, что победы РФ не будет

Российские элиты понимают, что РФ не сможет победить в своей войне против Украины, но все еще надеются на "ничью". Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире канала "Украина 24".

"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание фатальной безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты – это уже давно понятно. Понимание есть, а готовности к сопротивлению нет. Максимум пока – в основном готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, дальше будет готовность и к более решительным действиям".

Значительная часть взрывов, происходящих на территории России, является результатом деятельности самих граждан РФ, добавил Юсов. Представитель ГУР заявил, что в РФ есть активисты, которые готовы к вооруженному сопротивлению и уже действуют.

"Действительно готовы, и более того – уже действуют. Кто-то в режиме передачи информации для украинских сил безопасности и обороны. А кто-то непосредственно реализует активные мероприятия. И можно сказать, что значительная часть условной "бавовны", что происходит на территории РФ, – это собственно результат действий самих граждан Российской Федерации, которые пытаются бороться с внутренней оккупацией, а именно – с кровавым режимом Путина. И они будут только набирать обороты. Конечно, очень много мы сможем рассказать уже после украинской победы и падения преступного путинского режима".

Он добавил, что последние события в Брянской области также свидетельствуют о том, что внутри России продолжаются определенные процессы. Напомним, 7 апреля 2023 года ГУР сообщило, что под Брянском российские повстанцы ударили по военному объекту.