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Польша хочет производить у себя снаряды с обедненным ураном для Abrams и открыть хаб для этих танков

Общие новости
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Сейчас самая большая проблема на фронте – нехватка боеприпасов

Польша хочет производить у себя снаряды с обедненным ураном для Abrams и открыть хаб для этих танков

KPRM

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть в стране заводы по производству боеприпасов с обедненным ураном для американских танков Abrams. Об этом он заявил во время визита на оружейный склад ANAD Anniston в штате Алабама.

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Моравецкий пояснил, что сейчас самая большая проблема на фронте – нехватка боеприпасов, поэтому "польская национальная программа по созданию соответствующих сил и адекватного потенциала боеприпасов очень важна".

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Также премьер Польши предложил создать в стране заводы, которые будут обслуживать и ремонтировать танки Abrams для всей Европы. Напомним, в январе президент США Джо Байден объявил, что его страна отправит Украине 31 танк Abrams, чтобы сформировать танковый батальон.

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В статье: Матеуш Моравецкий танк Abrams
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Источник:
PAP

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