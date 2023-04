Польша хочет производить у себя снаряды с обедненным ураном для Abrams и открыть хаб для этих танков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть в стране заводы по производству боеприпасов с обедненным ураном для американских танков Abrams. Об этом он заявил во время визита на оружейный склад ANAD Anniston в штате Алабама.

Моравецкий пояснил, что сейчас самая большая проблема на фронте – нехватка боеприпасов, поэтому "польская национальная программа по созданию соответствующих сил и адекватного потенциала боеприпасов очень важна".

Также премьер Польши предложил создать в стране заводы, которые будут обслуживать и ремонтировать танки Abrams для всей Европы. Напомним, в январе президент США Джо Байден объявил, что его страна отправит Украине 31 танк Abrams, чтобы сформировать танковый батальон.

Do czerwca do Polski trafi 14 Abramsów, które wzmocnią polską armię. To pancerna kurtyna, która obroni nas od wschodu. pic.twitter.com/AzuwaWBnza