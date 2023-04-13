Известно, какой процент раненых украинских воинов возвращается в строй после лечения
Цифры от Национальной академии медицинских наук
Дніпропетровська ОДА
Около 82% раненых и больных военных Сил обороны Украины после прохождения лечения возвращаются в строй и продолжают воевать. Об этом во время пресс-конференции 11 апреля рассказал президент Национальной академии медицинских наук (НАМН) Виталий Цимбалюк.
"НАМН Украины является разработчиком Военно-медицинской доктрины Украины, в основу которой положен израильский принцип, согласно которому все гражданские больницы на период войны становятся такими же военными госпиталями. Благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, на сегодня до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй".
По состоянию на апрель 2023 года смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%, а 80% раненых в течение так называемого золотого часа получают надлежащую помощь.
- Виталий Цимбалюк также отметил, что медики Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и Института общей и неотложной хирургии имени Зайцева с начала полномасштабного вторжения РФ спасли 72 военнослужащих с боевой травмой сердца и крупных сосудов.
- Всего в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова прошли лечение 537 военнослужащих с патологией сердца и магистральных сосудов.
- В Институте болезней глаза и тканевой терапии имени Филатова спасли зрение 524 военнослужащим, а врачи Института отоларингологии имени Коломийченко сохранили и восстановили слух 901 украинскому военному.
В то же время в Украине также запущен процесс реформирования военно-врачебных комиссий. 30 января глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что министерство планирует реформировать процессы ВВК, в частности провести цифровизацию этих процедур. В начале февраля заместитель Резникова Анна Маляр сообщила, что Минобороны совершенствует работу военно-врачебных комиссий и уже создано единое медицинское пространство гражданской и военной медицины, а также была расширена система военно-врачебных комиссий. Минобороны совместно с Минздравом и Минцифры отрабатывают основные 5 направлений совершенствования работы ВВК:
- ускорение внедрения в военных учреждениях электронной медицинской информационной системы;
- внедрение электронных очередей;
- использование электронного документооборота в процессах ВВК;
- пересмотр количества комиссий;
- сервисное обслуживание в военных учреждениях ВВК.
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