  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Два американских добровольца погибли на войне в Украине
В тренде

Два американских добровольца погибли на войне в Украине

Общие новости
(1 голосов)

Боролись с российской агрессией

Два американских добровольца погибли на войне в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Государственный департамент США подтвердил смерть двух граждан США в заявлении для издания The Daily Beast. Они погибли во время боевых действий против российских войск в Украине.

Госдепартамент находится в контакте с их родными, не разглашая имен добровольцев. Российские военные блогеры ранее насмешливо заявили, что "американский наемник был убит в боях за Бахмут". Оккупанты заявили, что одного из них зовут Эдвард Уолтер Уилтон. Родственник Уилтона подтвердил его смерть в телефонном разговоре с The Daily Beast, но сказал, что в данный момент они не могут дать дальнейших комментариев.

Грейди Курпаси, ветеран морской пехоты, также погиб, защищая Украину от российских войск, согласно данным GoFundMe, созданного от имени его семьи. Он отправился обучать солдат, но из-за интенсивности войны и необходимости в опытных в бою командирах, Грейди в итоге повел отряд в бой и был убит в бою, говорится на странице сбора средств. Госдепартамент связался с его семьей, сообщила в газете The Daily Beast его жена Хисон Ким. В ответ на запрос о гибели Курпаси в Украине представитель Госдепартамента подтвердил гибель гражданина США, не сообщив при этом подробностей.

Читайте такжеОтец футболиста Зари U-19 погиб, защищая Украину

По теме
yellow-arrow
Суд в Гааге обязал РФ выплатить Нафтогазу 5 млрд долларов компенсации за убытки в Крыму
yellow-arrow
Известно, какой процент раненых украинских воинов возвращается в строй после лечения
yellow-arrow
Высший пилотаж. ВИДЕО эффектной комбинации сборной Украины по гандболу, которая вышла на ЧМ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
thedailybeast.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде