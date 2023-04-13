Два американских добровольца погибли на войне в Украине

Государственный департамент США подтвердил смерть двух граждан США в заявлении для издания The Daily Beast. Они погибли во время боевых действий против российских войск в Украине.

Госдепартамент находится в контакте с их родными, не разглашая имен добровольцев. Российские военные блогеры ранее насмешливо заявили, что "американский наемник был убит в боях за Бахмут". Оккупанты заявили, что одного из них зовут Эдвард Уолтер Уилтон. Родственник Уилтона подтвердил его смерть в телефонном разговоре с The Daily Beast, но сказал, что в данный момент они не могут дать дальнейших комментариев.

Грейди Курпаси, ветеран морской пехоты, также погиб, защищая Украину от российских войск, согласно данным GoFundMe, созданного от имени его семьи. Он отправился обучать солдат, но из-за интенсивности войны и необходимости в опытных в бою командирах, Грейди в итоге повел отряд в бой и был убит в бою, говорится на странице сбора средств. Госдепартамент связался с его семьей, сообщила в газете The Daily Beast его жена Хисон Ким. В ответ на запрос о гибели Курпаси в Украине представитель Госдепартамента подтвердил гибель гражданина США, не сообщив при этом подробностей.