Высший пилотаж. ВИДЕО эффектной комбинации сборной Украины по гандболу, которая вышла на ЧМ

Федерация гандбола Украины опубликовала видео одного из фрагментов женской сборной в поединке плей-офф отбора в ЧМ против сборной Северной Македонии.

Участие в комбинации приняли Тамара Смбатян, Диана Дмитришин и Ирина Прокопяк, решающие действия принадлежат Ирине Глибко и Евгении Левченко. Ирина отдала пас между ног соперницы, а Евгения бросила мяч с подкруткой мимо голкипера соперниц.

Напомним, что сборная Украины победила македонянок 31:22, в первом матче сине-желтые праздновали победу 24:22. Таким образом, украинки вышли в финальную часть ЧМ впервые с 2009-го года.

ЧМ состоится в ноябре-декабре 2023 года, турнир примут Дания, Норвегия и Швеция.