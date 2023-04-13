Высший пилотаж. ВИДЕО эффектной комбинации сборной Украины по гандболу, которая вышла на ЧМ
Девушки делают красоту
фото - Федерація гандболу України
Федерация гандбола Украины опубликовала видео одного из фрагментов женской сборной в поединке плей-офф отбора в ЧМ против сборной Северной Македонии.
Участие в комбинации приняли Тамара Смбатян, Диана Дмитришин и Ирина Прокопяк, решающие действия принадлежат Ирине Глибко и Евгении Левченко. Ирина отдала пас между ног соперницы, а Евгения бросила мяч с подкруткой мимо голкипера соперниц.
Напомним, что сборная Украины победила македонянок 31:22, в первом матче сине-желтые праздновали победу 24:22. Таким образом, украинки вышли в финальную часть ЧМ впервые с 2009-го года.
ЧМ состоится в ноябре-декабре 2023 года, турнир примут Дания, Норвегия и Швеция.
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