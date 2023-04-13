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Возле машинного зала одного из энергоблоков на ЗАЭС взорвалась российская мина

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Об этом пишет Энергоатом

Возле машинного зала одного из энергоблоков на ЗАЭС взорвалась российская мина

Енергоатом

Новина українською

Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции. По информации источников Энергоатома, возле машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Как заявили сами же россияне, это сдетонировала их мина.

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Звуки взрыва слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на ЗАЭС. Однако россияне пытались успокоить работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

"Крупнейший атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента", – отметили в пресс-службе Энергоатома.

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В статье: война с россией ЗАЭС Энергоатом Запорожская АЭС
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Источник:
t.me/energoatom_ua

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