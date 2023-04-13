Возле машинного зала одного из энергоблоков на ЗАЭС взорвалась российская мина
Об этом пишет Энергоатом
Енергоатом
Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции. По информации источников Энергоатома, возле машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Как заявили сами же россияне, это сдетонировала их мина.
Звуки взрыва слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на ЗАЭС. Однако россияне пытались успокоить работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.
"Крупнейший атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента", – отметили в пресс-службе Энергоатома.
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