Возле машинного зала одного из энергоблоков на ЗАЭС взорвалась российская мина

Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции. По информации источников Энергоатома, возле машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Как заявили сами же россияне, это сдетонировала их мина.

Звуки взрыва слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на ЗАЭС. Однако россияне пытались успокоить работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.