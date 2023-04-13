На России заявили, что бывшие украинские биатлонистки воюют снайперами в Херсонской области

Пропагандистские российские СМИ взялись разгонять информацию о том, что "бывшие украинские биатлонистки принимают участие в боевых действиях в Херсонской области – их используют в качестве снайперов". Один из оккупантов заявил:

"Снайперы ВСУ работают крупнокалиберным снайперским комплексом. Калибр 12.7, не меньше, дальнобойное мощное вооружение, с хорошей оптикой, с хорошими приборами. И биатлонный состав осуществляет т.н. "сафари-шоу", женские группы т.н. снайперов. Приезжают, конечно, под поддержкой ВСУ, то есть, они готовят им позиции, лежанки и они отрабатывают".

"Вот недавно был случай, когда ранили одного из российских бойцов. Осколок перебил шейный позвонок. Как известно, работают они по двое, плюс снайпер ВСУ. По информации радиоперехватов, это команда бывших биатлонисток".