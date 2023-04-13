  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На России заявили, что бывшие украинские биатлонистки воюют снайперами в Херсонской области
В тренде

На России заявили, что бывшие украинские биатлонистки воюют снайперами в Херсонской области

Общие новости
(1 голосов)

"Осуществляют сафари-шоу"

На России заявили, что бывшие украинские биатлонистки воюют снайперами в Херсонской области

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пропагандистские российские СМИ взялись разгонять информацию о том, что "бывшие украинские биатлонистки принимают участие в боевых действиях в Херсонской области – их используют в качестве снайперов". Один из оккупантов заявил:

"Снайперы ВСУ работают крупнокалиберным снайперским комплексом. Калибр 12.7, не меньше, дальнобойное мощное вооружение, с хорошей оптикой, с хорошими приборами. И биатлонный состав осуществляет т.н. "сафари-шоу", женские группы т.н. снайперов. Приезжают, конечно, под поддержкой ВСУ, то есть, они готовят им позиции, лежанки и они отрабатывают".

"Вот недавно был случай, когда ранили одного из российских бойцов. Осколок перебил шейный позвонок. Как известно, работают они по двое, плюс снайпер ВСУ. По информации радиоперехватов, это команда бывших биатлонисток".

Читайте такжеОчередной фейк. Россияне прикинулись солдатами ВСУ, чтобы заявить о "втором Бахмуте" в Авдеевке

По теме
yellow-arrow
В ГУР уже предварительно знают, кто зверски казнил украинского военного
yellow-arrow
Возле машинного зала одного из энергоблоков на ЗАЭС взорвалась российская мина
yellow-arrow
Суд в Гааге обязал РФ выплатить Нафтогазу 5 млрд долларов компенсации за убытки в Крыму
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
риа

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде