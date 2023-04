В ГУР уже предварительно знают, кто зверски казнил украинского военного

Омбудсмен Дмитрий Лубинец после общения с разведчиками рассказал в эфире Радио Свобода о важных деталях относительно убийцы украинского военного. Главное управление разведки предварительно уже знает, кто и где казнил воина на видео, отрезав ему заживо голову ножом.

Он добавил, что больше деталей раскрыть не может – в частности, причастны ли к этому "вагнеровцы". В ГУР сообщали, что изучают видео с вероятной казнью, но новых данных пока не озвучивали.

Премьер Словакии Эдуард Хегер высказался о ролике с убийством украинского военного:

We can’t adjust to daily dose of horrible atrocities done by #Russian aggressors in #Ukraine. The beheading of ???????? #soldier in #ISIS style shows they have no legal or #human limits in evil doing. #Nazis thought the same, but it won’t be neither forgotten nor go unpunished!