В ГУР уже предварительно знают, кто зверски казнил украинского военного
За преступления россиян ждет наказание
Russia is a terrorist state
Омбудсмен Дмитрий Лубинец после общения с разведчиками рассказал в эфире Радио Свобода о важных деталях относительно убийцы украинского военного. Главное управление разведки предварительно уже знает, кто и где казнил воина на видео, отрезав ему заживо голову ножом.
"По их предположениям, они примерно знают кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем".
Он добавил, что больше деталей раскрыть не может – в частности, причастны ли к этому "вагнеровцы". В ГУР сообщали, что изучают видео с вероятной казнью, но новых данных пока не озвучивали.
Премьер Словакии Эдуард Хегер высказался о ролике с убийством украинского военного:
"Мы не можем привыкнуть к ежедневной дозе ужасных зверств, которые совершают российские агрессоры в Украине. Отрубание головы украинскому военнослужащему в стиле ИГИЛ показывает, что для них нет никаких правовых или человеческих ограничений в создании зла. Так же думали и нацисты, но это не останется ни забытым, ни безнаказанным".
We can’t adjust to daily dose of horrible atrocities done by #Russian aggressors in #Ukraine. The beheading of ???????? #soldier in #ISIS style shows they have no legal or #human limits in evil doing. #Nazis thought the same, but it won’t be neither forgotten nor go unpunished!— Eduard Heger (@eduardheger) April 12, 2023
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