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В ГУР уже предварительно знают, кто зверски казнил украинского военного

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За преступления россиян ждет наказание

В ГУР уже предварительно знают, кто зверски казнил украинского военного

Russia is a terrorist state

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец после общения с разведчиками рассказал в эфире Радио Свобода о важных деталях относительно убийцы украинского военного. Главное управление разведки предварительно уже знает, кто и где казнил воина на видео, отрезав ему заживо голову ножом.

"По их предположениям, они примерно знают кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем".

Он добавил, что больше деталей раскрыть не может – в частности, причастны ли к этому "вагнеровцы". В ГУР сообщали, что изучают видео с вероятной казнью, но новых данных пока не озвучивали.

Премьер Словакии Эдуард Хегер высказался о ролике с убийством украинского военного:

"Мы не можем привыкнуть к ежедневной дозе ужасных зверств, которые совершают российские агрессоры в Украине. Отрубание головы украинскому военнослужащему в стиле ИГИЛ показывает, что для них нет никаких правовых или человеческих ограничений в создании зла. Так же думали и нацисты, но это не останется ни забытым, ни безнаказанным".

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В статье: война с россией
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