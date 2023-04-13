Германия намерена позволить передачу польских МиГ-29 Украине

Берлин хочет уже в этот четверг решить, согласится ли он предоставить разрешение Польше, чтобы передала истребители советского производства МиГ-29 из запасов Восточной Германии Украине.

Об этом сообщило германское агентство DPA со ссылкой на соответствующее заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.

"Правительство Германии хочет решить в этот четверг, даст ли оно согласие Польши на поставку истребителей МиГ-29 советского производства в Украину, заявил министр обороны Борис Писториус", – говорится в сообщении агентства.

Это заявление министр совершил в кулуарах визита к немецким солдатам в Мали, утверждает агентство.

Речь идет об истребителях МиГ-29 из старых запасов Немецкой демократической республики, которые Германия когда-то продала Польше.

Польша обратилась с просьбой предоставить разрешение на передачу самолетов Украине в четверг.

В марте Польша объявила о передаче Украине истребителей МиГ-29 советского производства для поддержки страны в борьбе с российской агрессией. Часть самолетов уже была передана Украине, однако среди них, отмечают немецкие СМИ, не было ни одного борта из бывших запасов Восточной Германии.

В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер унаследовал от армии Немецкой демократической республики

Советник президента Польши Анджея Дуды по безопасности Яцек Сивера заявил в конце марта, что на вооружении польских ВВС и сегодня остается около десятка таких самолетов.

Как правило, контракты на продажу военной техники из Германии предполагают, что германское правительство должно дать согласие на возможную передачу третьей стороне.