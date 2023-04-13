Елена Зеленская попала в список 100 самых влиятельных людей планеты от журнала Time
Также в списке и нобелевская лауреат, правозащитница Александра Матвийчук
фото из свободных источников
В список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии американского журнала Time вошли первая леди Украины Елена Зеленская и нобелевская лауреат правозащитница Александра Матвийчук.
Украинки представлены в категории "Лидеры".
Кроме них в этой категории также присутствуют президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, арестованный по приказу Путина журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и другие.
Первая леди США Джил Байден, представляя Зеленскую, говорит о ней так:
"Елена Зеленская не ожидала, что станет воином за народ Украины, но она ответила на этот вызов с беззаветным мужеством.
Она могла забрать свою семью и убежать. Какая мать стала бы ее винить? Но она остается. Она остается, потому что свобода и демократия нуждаются в защитниках. Она остается, чтобы показать всему миру, что сердце и надежда могут заставить даже самого большого тирана казаться маленьким. Она остается ради своих детей - ради их будущего и будущего всех украинцев".
О Матвийчук отзывается экс-сенатор Хиллари Клинтон: "Известный правозащитник в свои 39 лет Александра Матвийчук посвятила свою жизнь защите демократии. Александра и ее команда в Центре гражданских свобод - правозащитной организации, расположенной в Киеве, - стремились сделать Украину более демократичной и документировать военные преступления России против гражданского населения…
Документируя злодеяния России, чтобы виновные могли предстать перед судом, она доказывает, что женщины - не просто жертвы войны; они могут быть проводниками мира и справедливости".
В списке сотни самых влиятельных людей представлены еще категории "Люди искусства", "Кумиры", "Первопроходцы", "Титаны" и "Инноваторы".
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