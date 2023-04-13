Делегация Минспорта России посетила оккупированные территории Донецкой области

Делегация Министерства спорта России под руководством министра Олега Матыцина посетила оккупированные территории Донецкой области.

В Мариуполе Матыцин, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов и директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов встретились с главарем террористической группировки "ДНР" Денисом Пушилиным, а также с "исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма" Юрием Мартыновым.

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Группировка посетила Стадион имени Владимира Бойко, "Айс Арену", "Олимпийский" и "Донбасс Арену".

Также Матыцин сообщил, что из федерального бюджета будут выделены 495 млн рублей на программы развития спортивной сферы на оккупированных территориях Донецкой области в 2023 году.