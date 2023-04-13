Польша анонсировала передачу очередной партии МиГ-29 для Украины
Ранее поляки говорили о том, что могут передать Украине все свои советские истребители
pap.pl
Польша планирует передать Украине новую партию истребителей МиГ-29 для борьбы с российской агрессией.
Об этом сообщает РАР.
"Мы поставим еще одну партию", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, говоря о самолетах МиГ-29.
По его словам, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16 и сейчас пользуется поддержкой партнеров, в том числе США, отправивших очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.
Он отметил, что поставки заказанных Польшей многоцелевых истребителей F-35 ожидаются в ближайшие годы.
Моравецкий также заверил, что польские военные больше не нуждаются в МиГ-29.
При этом премьер Польши не уточнил, какое количество самолетов планируют передать Украине в этот раз и сроки их передачи.
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