  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Польша анонсировала передачу очередной партии МиГ-29 для Украины
В тренде

Польша анонсировала передачу очередной партии МиГ-29 для Украины

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ранее поляки говорили о том, что могут передать Украине все свои советские истребители

Польша анонсировала передачу очередной партии МиГ-29 для Украины

pap.pl

Новина українською

Польша планирует передать Украине новую партию истребителей МиГ-29 для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РАР.

"Мы поставим еще одну партию", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, говоря о самолетах МиГ-29.

По его словам, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16 и сейчас пользуется поддержкой партнеров, в том числе США, отправивших очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Читайте такжеУкраина получит 100 бронетранспортеров Rosomak от Польши

Он отметил, что поставки заказанных Польшей многоцелевых истребителей F-35 ожидаются в ближайшие годы.

Моравецкий также заверил, что польские военные больше не нуждаются в МиГ-29.

При этом премьер Польши не уточнил, какое количество самолетов планируют передать Украине в этот раз и сроки их передачи.

По теме
yellow-arrow
Делегация Минспорта России посетила оккупированные территории Донецкой области
yellow-arrow
Елена Зеленская попала в список 100 самых влиятельных людей планеты от журнала Time
yellow-arrow
Германия намерена позволить передачу польских МиГ-29 Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Матеуш Моравецкий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде