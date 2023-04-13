Германия официально разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украине
Поляки продолжают передавать Украине свой авиапарк
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг, 13 апреля, правительство Германии одобрило реэкспортную заявку Польши на передачу пяти самолетов МиГ-29 из запасов бывшей Национальной народной армии.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
"Я рад сообщить вам, что мы можем обещать нашим польским партнерам поставку пяти МиГ-29 из бывших запасов NVA в Украину. Мы получили заявку только сегодня. Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве вместе пришли к этому решению. Это показывает: на Германию можно положиться!", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
В правительстве отмечают, что Германия и Польша договорились о передаче самолетов МиГ-29 из запасов бывшей Национальной народной армии.
Договор содержит пункт о конечном использовании, согласно которому любая передача Польшей самолетов МиГ-29 третьим лицам требует письменного согласия немецкой стороны.
Помимо МиГ-29, полученных от Бундесвера, Польша также имеет МиГ-29, поставленные бывшими СССР и Чехословакией.
Польша ранее просила Берлин разрешить ей поставлять Украине истребители МиГ-29. В ответ на это правительство Германии пообещало принять решение уже сегодня.
Напомним, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29.
Популярное сейчас
- КДК дисквалифицировал на длительный период экс-игрока Полесья за толчок арбитра
- В ГУР уже предварительно знают, кто зверски казнил украинского военного
- ГУР: Российские элиты понимают, что победы РФ не будет
- "Половина Минобороны могло попасть в плен", - Резников рассказал о бункере МО в Гостомеле
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 00:05 Украинские Ахметов: Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны
- 23:48 Украинские Зеленский: Никакой руины в Украине – не будет. Это наша цель
- 22:44 Украинские Евгений Левченко: Не впервые российская армия пытает людей – между тем Россия все еще председательствует в ООН