ФБР арестовало подозреваемого по делу о "сливе" секретных документов Пентагона
Арестованным является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса
фото из соцсетей
Федеральное бюро расследований в четверг днем объявило об аресте по делу расследования утечки секретной информации из Пентагона, связанной в частности с военными планами Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В заявлении ФБР говорится о "санкционированной правоохранительной операции" в доме в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.
По данным СМИ, арестованным является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра. Его называют лидером небольшой игровой онлайн-группы, из-за которой произошла утечка секретных документов американской разведки.
Как передает The New York Times, на брифинге генеральный прокурор США Меррик Гарленд подтвердил арест Тейшейры. Его позже в четверг допросят.
В соцсетях также распространились фото возле дома якобы Тейшейры, где видно спецназовцев, а также фотографию, где якобы военнослужащий с руками за головой сдается правоохранителям.
Ранее в четверг президент США Джо Байден заявил, что они близки к выявлению организатора утечки секретных документов.
Журналисты The Washington Post узнали, что за масштабной утечкой секретных документов разведки США может стоять сотрудник американской военной базы, который якобы сливал их в сеть без особых целей и не совсем осознавая последствия.
The FBI arrested a suspect in the Pentagon leak pic.twitter.com/xk0NA8ufJf— Malinda ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (@TreasChest) April 13, 2023
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