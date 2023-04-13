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ФБР арестовало подозреваемого по делу о "сливе" секретных документов Пентагона

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Арестованным является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса

ФБР арестовало подозреваемого по делу о "сливе" секретных документов Пентагона

фото из соцсетей

Новина українською

Федеральное бюро расследований в четверг днем объявило об аресте по делу расследования утечки секретной информации из Пентагона, связанной в частности с военными планами Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении ФБР говорится о "санкционированной правоохранительной операции" в доме в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

По данным СМИ, арестованным является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра. Его называют лидером небольшой игровой онлайн-группы, из-за которой произошла утечка секретных документов американской разведки.

Как передает The New York Times, на брифинге генеральный прокурор США Меррик Гарленд подтвердил арест Тейшейры. Его позже в четверг допросят.

В соцсетях также распространились фото возле дома якобы Тейшейры, где видно спецназовцев, а также фотографию, где якобы военнослужащий с руками за головой сдается правоохранителям.

Ранее в четверг президент США Джо Байден заявил, что они близки к выявлению организатора утечки секретных документов.

Журналисты The Washington Post узнали, что за масштабной утечкой секретных документов разведки США может стоять сотрудник американской военной базы, который якобы сливал их в сеть без особых целей и не совсем осознавая последствия.

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В статье: война с россией
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