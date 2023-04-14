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Севилья остановила Манчестер Юнайтед, Бавария отстранила Мане. Главные новости за 13 апреля

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А также дисквалификация экс-игрока Полесья и возвращение Бойко

Севилья остановила Манчестер Юнайтед, Бавария отстранила Мане. Главные новости за 13 апреля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 13 апреля

Два автогола помешали МЮ победить Севилью

“Манчестер Юнайтед” умудрился упустить победу в домашнем матче четвертьфинала Лиги Европы с “Севильей”. МЮ выигрывал 2:0 после дубля Марселя Забитцера, но в конце игры дважды мяч после рикошета от защитников “Юнайтед” Маласии и Магуайра залетел в ворота Де Хеа (2:2). Кроме того, Эрик тен Хаг остался без травмированных Варана и Мартинеса. Аргентинец, судя по всему, вылетел надолго.

Поражение Ромы и победа Ювентуса в Лиге Европы

Контрастными результатами закончились первые четвертьфинальные матчи для итальянских команд. “Рома” Жозе Моуриньо уступила в гостях “Фейеноорду” (1:0), а “Ювентус” на своем поле переиграл португальский “Спортинг” (1:0). В еще одном матче сыграли вничью бельгийский “Юнион” и “Байер” Леверкузен (1:1).

КДК дисквалифицировал на длительный период экс-игрока Полесья за толчок арбитра

КДК УАФ принял решение отстранить бывшего игрока ФК "Полесье" Вадима Червака от участия в соревнованиях на шесть месяцев. Футболист получил наказание за то, что толкнул в спину арбитра Софию Причину в матче с запорожским “Металлургом”.

Бавария отстранила Мане из-за конфликта с Сане

"Бавария" объявила, что вингер Садио Мане пропустит матч Бундеслиги с "Хоффенхаймом" (0:3). Также клуб также оштрафует сенегальца на 500 000 евро. Мане ударил по лицу своего одноклубника Лероя Сане в раздевалке после матча с "Манчестер Сити". Сообщается, что “Бавария” готова продать экс-игрока “Ливерпуля” ближайшим летом.

Бойко вернулся в общую группу Динамо

Вратарь киевского “Динамо” Денис Бойко вернулся в общую группу после травмы и отправился на матч с “Рухом”. Кипер получил травму крестообразных связок именно в матче с "Рухом" в первом круге чемпионата и пропустил шесть месяцев.

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