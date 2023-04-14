ВСУ поразили 3 пункта управления россиян, отбито почти 50 атак врага
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, сообщает Генштаб.
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 14 апреля, сообщает, что за минувшие сутки украинские воины отразили 49 атак россиян на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.
На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Билогоровка.
На Бахмутском направлении, кроме тяжелых боев за город, россияне провели атаки в районах Богдановки и Предтечиного, успеха не имели.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Северного.
На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.
На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За прошедшие сутки Россия нанесла 19 авиационных ударов, совершила 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.
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