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Еще +500 в графу личный состав и почти 20 бронированных машин. Генштаб – о потерях россиян за 13.04

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ВСУ уничтожают врага

Еще +500 в графу личный состав и почти 20 бронированных машин. Генштаб – о потерях россиян за 13.04

Азов

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 181090 (+500) человек ликвидировано,
  • танков – 3650 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7069 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 2784 (+7) ед,
  • РСЗО – 535 (+0) ед,
  • средства ПВО – 283 (+0) ед,
  • самолетов – 307 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5640 (+3) ед,
  • специальная техника – 321 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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