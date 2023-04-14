Еще +500 в графу личный состав и почти 20 бронированных машин. Генштаб – о потерях россиян за 13.04
ВСУ уничтожают врага
Азов
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 181090 (+500) человек ликвидировано,
- танков – 3650 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 7069 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 2784 (+7) ед,
- РСЗО – 535 (+0) ед,
- средства ПВО – 283 (+0) ед,
- самолетов – 307 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5640 (+3) ед,
- специальная техника – 321 (+1).
Данные уточняются.
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