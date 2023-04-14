Буданов: Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что Россия больше всего выигрывает от масштабной утечки правительственных тайн США, которая в последние дни доминирует в заголовках новостей. В своем первом интервью после утечки секретных документов Министерства обороны США в сеть на прошлой неделе украинский генерал-майор Кирилл Буданов сказал в эфире ABC News, что информационная война такого рода не является чем-то новым.

Буданов настаивает на том, что не существует "никакого риска", что это дело повредит отношениям между его Украиной и Соединенными Штатами. Зато он преуменьшил вероятное влияние шокирующих разоблачений на поле боя.

"Если есть проблема, то она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции. Какими будут результаты этих действий? Я думаю, что в ближайшем будущем все это увидят и почувствуют".

Буданов добавил, что "успех этой наступательной операции крайне необходим" – не только украинцам, но и их союзникам, которые поставляют им средства и боеприпасы.

"Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину".

Выступая на телеканале ABC News, Буданов пообещал вернуть Крымский полуостров и высмеял ядерные угрозы президента рф путина и неудачное "зимнее наступление" россиян, которое закончилось минимальными достижениями и большими потерями. Буданов прогнозирует "сейсмические изменения" в соседней стране, которые, по его мнению, сыграют свою роль в завершении войны в пользу Украины.