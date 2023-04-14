Ровно год назад пошел на дно флагман ВМФ РФ крейсер Москва
Нептун навел порядок в Черном море
Колаж – Сергій Руденко
Флагман Черноморского флота ВМФ РФ ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года в результате удара, совершенного 13 апреля 2022 года в районе острова Змеиный двумя ракетами "Нептун" берегового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" Военно-морских сил Украины.
Корабль стал широко известным после атаки 24 февраля 2022 года на украинский гарнизон на острове Змеиный, когда на предложение украинским воинам сдаться флагман получил ответ, который впоследствии стал крылатым выражением.
"Москва" была крупнейшим боевым кораблем Черноморского флота РФ и принадлежала к числу шести крупнейших кораблей ВМФ России. Это первый потерянный флагман флота РФ со времен русско-японской войны. По данным СНБО Украины, из 510 человек, находившихся на борту корабля, спаслись только 58.
Последний раз подобный корабль такого размера был уничтожен в бою 40 лет назад – в 1982-м во время Фолклендской войны. Тогда британская субмарина HMS Conqueror потопила аргентинский крейсер "Генерал Бельграно".
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