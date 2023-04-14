Премьер-министр Польши: Если Украина потерпит поражение, то это может привести к концу золотого века Запада
А вот победа будет гарантировать укрепление экономической силы
Getty Images / Global Images Ukraine
Если Запад допустит поражение Украины в развязанной российской федерацией агрессивной войне, то это станет началом конца его "золотого века". Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Atlantic Counсil в Вашингтоне.
"Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетия. Поражение Украины может стать началом конца "золотого века" Запада. Победа Украины будет гарантировать не только восстановление, но и укрепление нашей экономической силы".
"Повторяя ошибки прошлого, мы не построим мирного будущего... Польша веками жила в тени россии, и мы ясно видим, что империализм, колониализм и национализм – не только временные черты русской души. Они лежат в основе души москвы. Поэтому мы должны обуздать эти желания россии. Мы знаем, что Украина не является конечной целью рф. Путин дал это понять. Если россия победит в Украине, мы будем следующими. Если мы будем следующими, мы будем готовы".
Кроме того, Моравецкий считает, что поражение Украины в развязанной россией полномасштабной войне может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань уже "на следующий день". Моравецкий считает, что Украине нужен новый "план Маршалла", а ее народ нуждается в поддержке в долгосрочной перспективе.
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