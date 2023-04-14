"У нас нет Холанда в атаке". Моуриньо объяснил поражение Ромы в Лиге Европы
Римляне пропустили один гол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды от "Фейеноорда" (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Не знаю, что там с травмами Дибалы и Абрахама. У меня не было времени спрашивать об этом во время игры, также не общался с медштабом и после.
У нас нет Холанда в атаке. Мы такие, какие есть, стараемся играть как можно лучше.
Это был мой выбор, чтобы Пеллегрини пробивал пенальти. Его замена не имеет ничего общего с этим промахом. Если кто-то не забивает пенальти, то промахнулись все мы. Это не проблема.
У нас сложности. В воскресенье будет тяжелая игра против "Удинезе", а затем в четверг ответный матч с "Фейеноордом". У нас не так много футболистов для ротации", - цитирует Моуриньо Football Italia.
Напомним. ответная игра состоится 20 апреля в Риме.
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