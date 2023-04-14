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"У нас нет Холанда в атаке". Моуриньо объяснил поражение Ромы в Лиге Европы

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Римляне пропустили один гол

"У нас нет Холанда в атаке". Моуриньо объяснил поражение Ромы в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды от "Фейеноорда" (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Не знаю, что там с травмами Дибалы и Абрахама. У меня не было времени спрашивать об этом во время игры, также не общался с медштабом и после.

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У нас нет Холанда в атаке. Мы такие, какие есть, стараемся играть как можно лучше.

Это был мой выбор, чтобы Пеллегрини пробивал пенальти. Его замена не имеет ничего общего с этим промахом. Если кто-то не забивает пенальти, то промахнулись все мы. Это не проблема.

У нас сложности. В воскресенье будет тяжелая игра против "Удинезе", а затем в четверг ответный матч с "Фейеноордом". У нас не так много футболистов для ротации", - цитирует Моуриньо Football Italia.

Напомним. ответная игра состоится 20 апреля в Риме.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
Football Italia

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