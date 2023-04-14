Селезнев: Меня предупредили, если появляюсь в Макеевке или Донецке – расстреляют
Форвард рассказал, когда был последний раз в Донецке
koloskovalivka.com
Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украин Евгений Селезнев признался, что полномасштабная война в Украине изменила его сознание навсегда.
- Мое сознание и всех остальных украинцев. То, что натворила Россия, не укладывается в голове. Это нелюди. Животные на такое не способны. Нич іншого нема сказати. Ой, сам не заметил, как заговорил по-закарпатски.
- До 24.02.2022 вы принадлежали к тем людям, которые относились к России лояльно…
- Это условная лояльность, поскольку я родом из Макеевки на Донетчине, там до сих пор остаются близкие мне люди. Я понимал, что происходит, всегда, но еще питал иллюзии, что о чем-то можно договариваться. 24 февраля 2022-го – точка невозврата.
После Мариуполя, Ирпеня, Бучи, Днепра, Запорожья, Киева, Житомира прощения агрессорам нет. Могу только сказать, что сейчас искренне восхищаюсь тем, что делают наши воины в Бахмуте. Это герои. А этим чудовищам, простите, до х…я чести, чтобы о них столько говорить.
- Когда вы в последний раз были в Донецке или родной Макеевке?
– В начале 2014-го, то есть до войны. С тех пор ездить не рискую. Меня предупредили, что расстреляют, если там встретят, - сказал Селезнев в интервью Sport.ua.
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