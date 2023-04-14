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Разведка Британии сообщила об активизации РФ в Бахмуте. В ISW отметили неспособность врага атаковать на нескольких направлениях

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Украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов

Разведка Британии сообщила об активизации РФ в Бахмуте. В ISW отметили неспособность врага атаковать на нескольких направлениях

Getty Images_

Новина українською

Россия активизировала наступление на город Бахмут Донецкой области, поскольку силы Министерства обороны России и ЧВК "Вагнера" улучшили взаимодействие. Украинские воины все еще удерживают западные районы города, но они подверглись особенно интенсивному российскому артиллерийскому обстрелу в течение последних 48 часов, отмечает британская разведка.

Штурмовые группы "Вагнера" продолжают вести основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска (ВДВ) усилили некоторые подразделения "Вагнера" на северном и южном флангах операции.

Украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов, но осуществляют планомерный отход с позиций, которые они были вынуждены отдать.

Российская армия больше не способна проводить несколько наступательных операций параллельно на нескольких направлениях и сосредотачивает усилия на Бахмуте. К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Бахмут Институт изучения войны ISW
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Источник:
ISW

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