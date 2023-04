Разведка Британии сообщила об активизации РФ в Бахмуте. В ISW отметили неспособность врага атаковать на нескольких направлениях

Россия активизировала наступление на город Бахмут Донецкой области, поскольку силы Министерства обороны России и ЧВК "Вагнера" улучшили взаимодействие. Украинские воины все еще удерживают западные районы города, но они подверглись особенно интенсивному российскому артиллерийскому обстрелу в течение последних 48 часов, отмечает британская разведка.

Штурмовые группы "Вагнера" продолжают вести основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска (ВДВ) усилили некоторые подразделения "Вагнера" на северном и южном флангах операции.

Украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов, но осуществляют планомерный отход с позиций, которые они были вынуждены отдать.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/lSSftUlleY



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Uwdj673FU2