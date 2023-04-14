Генштаб: На Херсонщине оккупанты заставляют граждан Украины перерегистрировать авто по российским законам
Для этого владельцам нужно иметь российские паспорта
Генштаб
Российская федерация продолжает насаждать так называемую "паспортизацию" гражданам Украины. В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.
Особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области, как сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 14 апреля.
Известно, что отделы миграционной службы российской федерации работают без выходных. Приоритет имеют государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса.
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