Украина вернула тела еще 82 павших защитников

Сегодня, 14 апреля, удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Министерстве реинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можете отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.