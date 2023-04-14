Украина вернула тела еще 82 павших защитников
Вечная память погибшим героям
Фото из открытых источников
Сегодня, 14 апреля, удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Министерстве реинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.
Передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можете отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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