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В Минспорте рассказали, сможет ли Украина участвовать в отборе на Евро-2024

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Матвей Бедный попытался разъяснить скандальный указ

В Минспорте рассказали, сможет ли Украина участвовать в отборе на Евро-2024

uaf.ua

Новина українською

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал, повлияет ли приказ о запрете делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы на участие Украины в отборе к Евро-2024.

– Речь же не только о России, но и о Белоруси. В 2024 году сборная Украины по футболу должна отправиться на турнир, где запланировано участие Белоруси. Что теперь не поедут или нарушат приказ?

– Я хотел бы подчеркнуть, что решение принято таким образом, что решение о лишении федерации статуса национальной принимается комиссией.

В данном случае оно не направлено на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-либо. Речь идет о том, что в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, как она будет отстаивать интересы нашего государства в военное время.

Мы по каждому конкретному случаю будем рассматривать и реагировать по отдельности. Мы не ждем этого, мы много работы делаем на упреждение, работаем с международными партнерами, призываем, работаем вместе с национальными федерациями, которые ведут переговоры с международными федерациями о недопуске, работаем с дипломатическим корпусом.

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Сегодня есть такая спекуляция, что мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это совсем не так. То, что спортсмены не будут участвовать в соревнованиях – это не значит, что мы туда не поедем и не будем бороться за свои права и подчеркивать недопустимость участия агрессора в международных соревнованиях. Мы тоже прорабатываем механизм, как это будет делаться.

– Поедут ли наши футболисты на отбор к Евро-2024 или нет?

– Основное решение будет принимать федерация – УАФ. Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть.

– Норму сделали, но готовы к каким-то исключениям?

– Я уверен, что для наших футболистов так же недопустимо выходить на одну площадку, смотреть в глаза и пожимать руки агрессору, – сказал Бедный в эфире телемарафона.

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В статье: Украина война с россией отбор на Евро-2024
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
14.04.2023 в 14:21
хто це придумує це явні деб*ли,потрібно добиватись щоб кацапи і бульбаші не виступали ,а не самим зніматись змагань
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