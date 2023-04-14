В МИД Китая пообещали, что Пекин не будет продавать оружие ни одной из сторон в войне в Украине

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Аннеленой Бербок в пятницу, 14 апреля 2023 года.

Как сообщает AP, Китай пообещал не продавать оружие ни одной из сторон в войне в Украине, об этом заявил Цинь Ган, отвечая на беспокойство Запада. Китай придерживается нейтралитета в "конфликте", поддерживая Россию политически, риторически и экономически в то время, когда западные страны ввели карательные санкции и пытаются изолировать Москву.

"Относительно экспорта военной продукции Китай придерживается ответственного подхода. Китай не будет предоставлять оружие сторонам конфликта, а также будет контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами".

Министр также подтвердил готовность Китая помочь найти мирное решение конфликта.

"Но меня удивляет, почему позиция Китая до сих пор не включает призыв к агрессору, России, прекратить войну", – добавила Бербок. "Мы все знаем, что путин мог бы сделать это в любой момент, и люди в Украине ничего не желают больше возможности наконец снова жить в мире".

В то же время обсуждалась напряженность вокруг острова Тайвань. Китай разместил военные корабли и истребители вблизи Тайваня в прошлые выходные в ответ на встречу между спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти и президентом острова Цай Инвэнь.

Бербок предупредила, что конфликт в Тайваньском проливе, через который проходит значительная часть мировой международной торговли, может привести к глобальной катастрофе.

"Поэтому мы с большим беспокойством наблюдаем за ростом напряженности в Тайваньском проливе. Конфликты должны решаться мирным путем".

Очевидно, отвергая беспокойство Бербок, Цинь заявил, что Тайвань является "внутренним делом Китая и Поднебесная не потерпит никакого внешнего вмешательства".