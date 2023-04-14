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В Донецкой области. На войне погиб болельщик Вереса

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Он отдал самое ценное за родину

В Донецкой области. На войне погиб болельщик Вереса

nkveres.com

Новина українською

В боях с российскими оккупантами погиб военный и болельщик "Вереса" Николай Климчук. О смерти воина сообщила пресс-служба клуба.

Его сердце остановилось во время боевого задания возле населенного пункта Новокалиново Донецкой области.

"Искренние соболезнования для семьи, знакомых и всех, кто знал героя. Вечная память", - говорится в заявлении "Вереса".

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В статье: Верес (Ровно) война с россией
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