В Донецкой области. На войне погиб болельщик Вереса
Он отдал самое ценное за родину
nkveres.com
В боях с российскими оккупантами погиб военный и болельщик "Вереса" Николай Климчук. О смерти воина сообщила пресс-служба клуба.
Его сердце остановилось во время боевого задания возле населенного пункта Новокалиново Донецкой области.
"Искренние соболезнования для семьи, знакомых и всех, кто знал героя. Вечная память", - говорится в заявлении "Вереса".
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