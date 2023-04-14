На фоне учений Финляндии. РФ по тревоге привела Тихоокеанский флот в высшую степень боевой готовности

На России заявили о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Российские военные были подняты по тревоге в полном составе, после чего приступили к приведению в высшую степень боеготовности. В Минобороны РФ заявили:

"С целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок".

"Поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе. Также в мероприятии задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения. Основной целью этой проверки определено наращивание способности Вооруженных Сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений".

Вчера, 13 апреля, в Финском заливе у берегов РФ прошли учения берегового флота Финляндии совместно с двумя кораблями НАТО. Это первые военные учения страны после вступления в Альянс.