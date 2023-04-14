На фоне учений Финляндии. РФ по тревоге привела Тихоокеанский флот в высшую степень боевой готовности
шойгу отрапортовал
Getty Images / Global Images Ukraine
На России заявили о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Российские военные были подняты по тревоге в полном составе, после чего приступили к приведению в высшую степень боеготовности. В Минобороны РФ заявили:
"С целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок".
"Поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе. Также в мероприятии задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения. Основной целью этой проверки определено наращивание способности Вооруженных Сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений".
Вчера, 13 апреля, в Финском заливе у берегов РФ прошли учения берегового флота Финляндии совместно с двумя кораблями НАТО. Это первые военные учения страны после вступления в Альянс.
Популярное сейчас
- Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро
- Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
- Буданов: Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину
- Россияне отходят от линии соприкосновения на юге и перебрасывают технику в Донецкой области
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО