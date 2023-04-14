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Орбан: Экономически Украины не существует. Если США и ЕС прекратят финансирование, то война закончится

Общие новости
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(1 голосов)

"Поэтому плохо, что венгерская община до сих пор преследуется в Украине"

Орбан: Экономически Украины не существует. Если США и ЕС прекратят финансирование, то война закончится

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его "все больше беспокоит перспектива эскалации войны".

"Ситуация с каждым разом становится все хуже. Мы достигли предела ядерного оружия, и если будет мировая война, то будет ядерная война. Украина – это экономически несуществующая страна. Вопрос в том, сможем ли мы поддерживать Украину. Как только США и ЕС решат прекратить финансирование украинского государства, то война закончится. Сейчас этого не происходит: венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий европейский бюджет. Поэтому плохо, что венгерская община до сих пор преследуется в Украине".

"Мы выплачиваем украинцам пенсии и зарплаты, содержим их государственное управление и здравоохранение. Очевидно, что такая ситуация не может сохраняться в долгосрочной перспективе".

Издание The Guardian сообщило, что правительство США собирается ввести санкции против людей, которые связаны с правительством Орбана. Готовый вариант документа должны подать в Конгресс в мае 2023 года. Действия Венгрии давно вызывают беспокойство у Украины и стран-союзников. Только 12 апреля Минфин США ввел санкции против Международного инвестиционного банка, который находится в Будапеште. Его контрольный пакет акций принадлежит РФ – Венгрия ответила на это заявлением о "разочаровании".

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В статье: война с россией Виктор Орбан
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Источник:
magyarnemzet.hu

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Комментарии (1)
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igor_ignat (Weimar)
14.04.2023 в 16:25
ПроститUтка йорбан'a
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