Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его "все больше беспокоит перспектива эскалации войны".

"Ситуация с каждым разом становится все хуже. Мы достигли предела ядерного оружия, и если будет мировая война, то будет ядерная война. Украина – это экономически несуществующая страна. Вопрос в том, сможем ли мы поддерживать Украину. Как только США и ЕС решат прекратить финансирование украинского государства, то война закончится. Сейчас этого не происходит: венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий европейский бюджет. Поэтому плохо, что венгерская община до сих пор преследуется в Украине".

"Мы выплачиваем украинцам пенсии и зарплаты, содержим их государственное управление и здравоохранение. Очевидно, что такая ситуация не может сохраняться в долгосрочной перспективе".