Орбан: Экономически Украины не существует. Если США и ЕС прекратят финансирование, то война закончится
"Поэтому плохо, что венгерская община до сих пор преследуется в Украине"
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его "все больше беспокоит перспектива эскалации войны".
"Ситуация с каждым разом становится все хуже. Мы достигли предела ядерного оружия, и если будет мировая война, то будет ядерная война. Украина – это экономически несуществующая страна. Вопрос в том, сможем ли мы поддерживать Украину. Как только США и ЕС решат прекратить финансирование украинского государства, то война закончится. Сейчас этого не происходит: венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий европейский бюджет. Поэтому плохо, что венгерская община до сих пор преследуется в Украине".
"Мы выплачиваем украинцам пенсии и зарплаты, содержим их государственное управление и здравоохранение. Очевидно, что такая ситуация не может сохраняться в долгосрочной перспективе".
Издание The Guardian сообщило, что правительство США собирается ввести санкции против людей, которые связаны с правительством Орбана. Готовый вариант документа должны подать в Конгресс в мае 2023 года. Действия Венгрии давно вызывают беспокойство у Украины и стран-союзников. Только 12 апреля Минфин США ввел санкции против Международного инвестиционного банка, который находится в Будапеште. Его контрольный пакет акций принадлежит РФ – Венгрия ответила на это заявлением о "разочаровании".
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