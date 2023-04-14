Танки, БМП, гаубицы, корабли и многое другое. Нидерланды обнародовали список военной помощи Украине

Министерство обороны Нидерландов раскрыло список военной помощи, предоставленной Украине для противостояния российскому вторжению.

Список опубликован на сайте оборонного ведомства.

В частности, Нидерланды передали Украине:

Боевые машины: Танки Т-72 (45 единиц), бронированные гусеничные машины YPR (196 единиц), разведывательные машины Fennek и гусеничные машины Viking. Танки Leopard 1 совместно с Данией и Германией (не менее 100 единиц).

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Системы огневой поддержки: Самоходные гаубицы PzH 2000 (8 единиц) и 120-мм минометы.

Системы противовоздушной обороны: Две пусковые установки ЗРК Patriot с соответствующими ракетами, мобильные зенитные пушечные системы MR-2 (100 единиц), ракеты и ракетные комплексы противовоздушной обороны, такие как Stinger.

Индивидуальное оружие: Ручные пулеметы разных калибров, винтовки и пистолеты.

Боеприпасы: различные виды малокалиберных боеприпасов для индивидуального оружия и боеприпасы для боевых машин и артиллерийскихсистем, противотанковых боеприпасов, таких как LAW и Panzerfaust.

Датчики и чувствительные устройства Различные типы беспилотных летательных аппаратов с комплектующими (143 единицы), радары и системы обнаружения, такие как наземные датчики, и всего 1037 единиц приборов ночного видения, включая тепловизоры.

Мосты Baileybruggen (15 единиц) и понтонные системы М3 (6 единиц).

полевые кухни (31 единица).

Транспортные средства (441 единица): 4-тонные грузовики, автомобили Amarok и машины скорой помощи.

Оборудование для разминирования: Одна установка для разминирования Scanjack и две установки Bozena, миноискатели и другое оборудование.

Корабли (6 единиц): 2 два искателя мин класса Alkmaar.

Полевые госпитали (10 единиц).

Палатки (300 единиц).

Агрегаты (676 единиц).

Запчасти: Для разных типов транспортных средств и систем (вооружение).

Материально-техническое обеспечение: Два крана, 10 экскаваторов и 21 автопогрузчик.

Личное снаряжение: такие как одежда, шлемы, бронежилеты и пайки.

Товары медицинского назначения, личные аптечки и лекарства.

Топливо

В публикации говорится, что из соображений безопасности этот список не полон – часть помощи не обнародована.