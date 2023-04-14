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Танки, БМП, гаубицы, корабли и многое другое. Нидерланды обнародовали список военной помощи Украине

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Просто огромная поддержка от небольшой страны

Танки, БМП, гаубицы, корабли и многое другое. Нидерланды обнародовали список военной помощи Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Министерство обороны Нидерландов раскрыло список военной помощи, предоставленной Украине для противостояния российскому вторжению.

Список опубликован на сайте оборонного ведомства.

Танки, БМП, гаубицы, корабли и многое другое. Нидерланды обнародовали список военной помощи Украине - изображение 1

В частности, Нидерланды передали Украине:

Боевые машины: Танки Т-72 (45 единиц), бронированные гусеничные машины YPR (196 единиц), разведывательные машины Fennek и гусеничные машины Viking. Танки Leopard 1 совместно с Данией и Германией (не менее 100 единиц).

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Системы огневой поддержки: Самоходные гаубицы PzH 2000 (8 единиц) и 120-мм минометы.

Системы противовоздушной обороны: Две пусковые установки ЗРК Patriot с соответствующими ракетами, мобильные зенитные пушечные системы MR-2 (100 единиц), ракеты и ракетные комплексы противовоздушной обороны, такие как Stinger.

Индивидуальное оружие: Ручные пулеметы разных калибров, винтовки и пистолеты.

Боеприпасы: различные виды малокалиберных боеприпасов для индивидуального оружия и боеприпасы для боевых машин и артиллерийскихсистем, противотанковых боеприпасов, таких как LAW и Panzerfaust.

Датчики и чувствительные устройства Различные типы беспилотных летательных аппаратов с комплектующими (143 единицы), радары и системы обнаружения, такие как наземные датчики, и всего 1037 единиц приборов ночного видения, включая тепловизоры.

Мосты Baileybruggen (15 единиц) и понтонные системы М3 (6 единиц).

полевые кухни (31 единица).

Транспортные средства (441 единица): 4-тонные грузовики, автомобили Amarok и машины скорой помощи.

Оборудование для разминирования: Одна установка для разминирования Scanjack и две установки Bozena, миноискатели и другое оборудование.

Корабли (6 единиц): 2 два искателя мин класса Alkmaar.

Полевые госпитали (10 единиц).

Палатки (300 единиц).

Агрегаты (676 единиц).

Запчасти: Для разных типов транспортных средств и систем (вооружение).

Материально-техническое обеспечение: Два крана, 10 экскаваторов и 21 автопогрузчик.

Личное снаряжение: такие как одежда, шлемы, бронежилеты и пайки.

Товары медицинского назначения, личные аптечки и лекарства.

Топливо

В публикации говорится, что из соображений безопасности этот список не полон – часть помощи не обнародована.

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В статье: война с россией
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