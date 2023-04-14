"Взгляните правде глаза": МИД Украины ответило на новое скандальное заявление Орбана

МИД Украины советует венгерскому премьеру Виктору Орбану взглянуть правде в глаза в ответ на его заявление о "финансово несуществующей Украине". Поскольку именно помощь украинцам обеспечивает мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами.

Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.

"Очередное антиукраинское заявление. Совершенно не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве", - ответил Николенко.

По его словам, цинично то, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от ЕС для поддержания своей экономической стабильности.

"Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины - не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность. Венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами", - заметил Николенко.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в очередной скандал. Он назвал Украину "финансово несуществующей" и выразил мнение, что "без поддержки партнеров война сразу закончится".

"Украина в финансовом смысле несуществующая страна. Она не может себя финансировать. Вопрос в том, сохраним ли мы Украину или нет. Как только мы говорим "нет", тогда война заканчивается", - сказал Орбан.

На его слова уже успели одобрительно отреагировать в Москве.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал венгерского премьера "молодцом"

"Молодец, смело и точно для европейского политика", - заявил Медведев.