"Взгляните правде глаза": МИД Украины ответило на новое скандальное заявление Орбана
Именно помощь украинцам обеспечивает мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами
фото из свободных источников
МИД Украины советует венгерскому премьеру Виктору Орбану взглянуть правде в глаза в ответ на его заявление о "финансово несуществующей Украине". Поскольку именно помощь украинцам обеспечивает мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами.
Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.
"Очередное антиукраинское заявление. Совершенно не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве", - ответил Николенко.
По его словам, цинично то, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от ЕС для поддержания своей экономической стабильности.
"Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины - не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность. Венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами", - заметил Николенко.
Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в очередной скандал.
"Украина в финансовом смысле несуществующая страна. Она не может себя финансировать. Вопрос в том, сохраним ли мы Украину или нет. Как только мы говорим "нет", тогда война заканчивается", - сказал Орбан.
На его слова уже успели одобрительно отреагировать в Москве.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал венгерского премьера "молодцом"
"Молодец, смело и точно для европейского политика", - заявил Медведев.
Популярное сейчас
- В Минспорте рассказали, сможет ли Украина участвовать в отборе на Евро-2024
- Заря - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ
- Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
- Россияне отходят от линии соприкосновения на юге и перебрасывают технику в Донецкой области
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
Новости по теме
- 16:15 Украинские В Кремле недовольны идеей Орбана о возможном вводе миротворцев в Украину
- 13:31 Украинские Орбан: Мы никогда не были настолько близки к мировой войне. Только Венгрия и Ватикан выступают за мир
- 10:00 Украинские Министр иностранных дел Словакии послал Виктора Орбана вслед за российским кораблем