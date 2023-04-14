МОК: Запрет Минмолодьспорта никоим образом не повлияет на войну

Международный олимпийский комитет прокомментировал запрет Минмолодьспорта украинским спортсменам выступать на турнирах вместе с россиянами и белорусами. В МОК заявили, что правительства стран не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

— Как МОК оценивает запрет министерства спорта Украины? Можно ли признать заявление министерства вмешательством правительства страны в деятельность спортсменов и национального олимпийского комитета?

— Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным федерациям и никоим образом не повлияет на войну. МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Такое решение также противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества.

МОК всегда следовал и будет следовать собственной политике защиты спортсменов. Поэтому спортсмены, которые хотят соревноваться и потеряют поддержку своей национальной спортивной федерации и своего национального олимпийского комитета из‑за вмешательства правительства, смогут рассчитывать на прямую поддержку фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программ поддержки спортсменов МОК.