МОК: Запрет Минмолодьспорта никоим образом не повлияет на войну
В МОК отреагировали на решение украинского правительства
paris2024.org
Международный олимпийский комитет прокомментировал
— Как МОК оценивает запрет министерства спорта Украины? Можно ли признать заявление министерства вмешательством правительства страны в деятельность спортсменов и национального олимпийского комитета?
— Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным федерациям и никоим образом не повлияет на войну. МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Такое решение также противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества.
МОК всегда следовал и будет следовать собственной политике защиты спортсменов. Поэтому спортсмены, которые хотят соревноваться и потеряют поддержку своей национальной спортивной федерации и своего национального олимпийского комитета из‑за вмешательства правительства, смогут рассчитывать на прямую поддержку фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программ поддержки спортсменов МОК.
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