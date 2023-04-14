Россияне нанесли ракетный удар по жилым кварталам Славянска. Известно о 5 погибших и 15 раненых
Под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок
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В пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области.
Как сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, по состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и 15 раненых мирных жителях.
Отмечается, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.
"Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля", - добавил глава области.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел города и заявил, что за каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность.
"За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", - заявил президент.
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