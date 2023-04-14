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Селезнев: До 24 февраля 2022 года я еще питал иллюзии, что о чем-то можно договариваться

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24 февраля 2022-го – точка невозврата

Селезнев: До 24 февраля 2022 года я еще питал иллюзии, что о чем-то можно договариваться

Фото: ФК Минай

Новина українською

Известный украинский форвард Евгений Селезнев, который недавно завершил игровую карьеру, рассказал своем нынешнем отношении к России.

- Евгений, давайте отойдем от спорта и продолжим тему, которую вы затронули в начале разговора. Вы говорили о волонтерстве в контексте большой войны, которая длится уже больше года. Война изменила ваше сознание?

- Мое и всех остальных украинцев. То, что натворила Россия, не укладывается в голове. Это нелюди. Животные на такое не способны. Нич іншого нема сказати. Ой, сам не заметил, как заговорил по-закарпатски.

- До 24.02.2022 вы принадлежали к тем людям, которые относились к россии лояльно…

- Это условная лояльность, поскольку я родом из Макеевки на Донетчине, там до сих пор остаются близкие мне люди. Я понимал, что происходит, всегда, но еще питал иллюзии, что о чем-то можно договариваться. 24 февраля 2022-го – точка невозврата. После Мариуполя, Ирпеня, Бучи, Днепра, Запорожья, Киева, Житомира прощения агрессорам нет. Могу только сказать, что сейчас искренне восхищаюсь тем, что делают наши воины в Бахмуте. Это герои. А этим чудовищам, простите, до х…я чести, чтобы о них столько говорить.

- Когда вы в последний раз были в Донецке или родной Макеевке?

– В начале 2014-го, то есть до войны. С тех пор ездить не рискую. Меня предупредили, что расстреляют, если там встретят.

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В статье: Евгений Селезнев война с россией
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Источник:
sport.ua

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