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В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека

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Он погиб в конце марта под Бахмутом

В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека

Лукаш Ціхи / oborniki.naszemiasto.pl

Новина українською

В Бралине (юго-запад Польши) состоялась церемония захоронения польского добровольца, погибшего на войне в Украине – 45-летнего Михала Журека.

В траурных мероприятиях приняла участие украинская делегация, в том числе генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь и украинские военные, передает Укринформ.

Во время церемонии прощания на гроб погибшего был положен украинский флаг, который затем был передан близким Героя, на его могилу украинская делегация возложила венки от военных побратимов и украинского народа.

Украинская делегация выразила соболезнования матери, жене и детям Героя.

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"Они были тронуты и пожелали Украине как можно быстрее прогнать врага со своей земли", - отметил в комментарии агентству генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь.

Михаил Журек был командиром взвода в Иностранном легионе ВСУ и считался одним из лучших воинов этого подразделения. В результате штурма вражеских позиций под Бахмутом польский доброволец получил многочисленные ранения и скончался 25 марта в госпитале в Днепре.

У погибшего осталось четверо детей 12-18 лет.

У него также есть украинские награды за участие в войне с российскими захватчиками.

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В статье: война с россией
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